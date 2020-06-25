Уфа, , 14:09 — REGNUM 55 новых автобусов получило автотранспортное предприятие в Башкирии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, автотранспортные средства среднего класса «Вектор Некст» оборудованы кондиционерами, системами навигации и отвечают всем требованиям безопасности. Они выйдут на самые востребованные маршруты в Уфе.

Передавая ключи от этих автобусов, глава Башкирии Радий Хабиров вручил сотрудникам филиалов «Башавтотранса» ценные подарки и государственные награды, поблагодарив их за большой вклад в развитие транспортного обслуживания граждан и соблюдение действующих санитарных норм.

По словам главы региона, предприятие в ближайшие годы выйдет на безубыточную работу как за счет внедрения новых стандартов работы, обновления автопарка, так и за счет развития современных сервисов.

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