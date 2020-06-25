Москва, , 13:58 — REGNUM Вести IT-бизнес на зарубежных рынках должно быть выгоднее из России, чем из других стран мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он объяснил необходимость налоговых преференций для предприятий отрасли.

«Прошедшие месяцы наглядно показали, насколько эта сфера важна и перспективна для современной экономики и её стабильного развития», — отметил Мишустин.

Глава правительства пояснил, что новая налоговая ставка для IT-бизнеса «будет одна и самых низких» в мире. По его словам, этот манёвр преследует две ключевые цели.

«Первая — налоговая нагрузка компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране. Второе — заниматься бизнесом на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны, в которую могут эмигрировать физически или инфраструктурно отечественные предприниматели», — заявил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал решения правительства, которые позволят реализовать обращение президента.