Москва, , 13:53 — REGNUM Рубль 25 июня выдержал возникшее в начале торговой сессии давление продавцов, обусловленное резким ухудшением настроений на глобальных финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Поддержку оказывают продажи иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также экспортерами для уплаты НДПИ 25 и 29 июня налога на прибыль.

Курс доллара растет на 0,7% до 69,30 руб. (на пике он достигал уровня в 69,65 руб.), курс евро на фоне резкого падения EUR/USD после скачка к 78,30 руб. вернулся к 77,80, отметке, на которой завершились торги во вторник.

Высокие шансы сохранения преобладания пессимизма на внешних рынках будет и дальше ослаблять позиции национальной валюты, которые лишь усугубит завершение налогового периода. К концу недели можно допускать не только возврата к сегодняшним утренним уровням в 69,65 и 78.30 руб., но и выхода на более высокие уровни.

При появлении подкрепления возникших на рынке опасений в новом витке распространения коронавируса и его негативном влиянии на мировую экономику следует ожидать повторения рублем минимумов июня в 70,50 и 79,50 руб. против доллара и евро соответственно.

Для глобальных инвесторов поворотным в их отношении к рисковым активам, в том числе и к рублю мог стать вчерашний отчет МВФ, который обновил свои оценки падения мирового ВВП в этом году с 3,0% до 4,9%.

Не исключено, что и эти оценки утратят свою актуальность в случае дальнейшего активного роста зараженных коронавирусом, число которых в скором времени перейдет психологический рубеж в 10 млн.

Наиболее удручающая динамика наблюдается в Латинской Америке и ряде азиатских стран, а также ЮАР. В США для жителей в нескольких штатах из-за складывающейся там неблагополучной эпидемиологической ситуации для переезда в ряд других штатов теперь придется пройти карантин. Можно говорить и о «второй волне» в Австралии и Корее.

На общем фоне подлили масла в огонь и информация о готовящихся Вашингтоном введении пошлин на европейские товары в $3,1 млрд из-за спора в отношении субсидирования Airbus.

До ноябрьских выборов президента в США это не перерастет в открытие фронта в «торговой войне», но служит лишним напоминанием о том, насколько хрупко и уязвимо наметившееся восстановление мировой экономики.

На общем негативном фоне нет для рубля и поддержки в ценах на нефть. 25 июня котировки нефти марки Brent понижаются на 0,8% до $39,60, реагируя в том числе на неожиданный скачок добычи нефти в США с 10,5 до 11,0 млн барр./сутки.

Это также демонстрирует специфику сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, которая теряет свою эффективность при улучшении конъюнктуры», — пояснил эксперт.

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