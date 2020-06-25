Ижевск, , 13:46 — REGNUM Прокуратура Удмуртии открыла горячую телефонную линию по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Линия будет работать до 28 августа по будним дням с 9:00 до 18:00 по местному времени. Принимаются сообщения жителей республики о нарушениях сроков строительства, о хищениях средств дольщиков, о нарушениях прав участников строительства при заключении договоров и другие жалобы.

В прокуратуре заверили, что все обратившиеся получат устные или письменные ответы в установленном порядке.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2019 года в республике было приостановлено строительство 15 многоквартирных жилых домов. Таким образом были нарушены права почти 700 дольщиков, говорил прокурор Удмуртии Артем Николаев.

При этом в течение прошлого года ввели в эксплуатацию всего один долгострой на территории республики.