Москва, 25 июня 2020, 13:39 — REGNUM Снижение ставок страховых платежей для IT-компаний поможет повысить конкурентоспособность отечественных участников рынка, а снижение ставок по налогу на прибыль — быстрее преодолеть последствия кризиса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 25 июня, исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин, комментируя высказывания президента России.
Как сообщалось ранее, 23 июня Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли (налога на прибыль — с 20% до 3%, ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%), а также упростить схему налогообложения для владельцев зарубежных активов. По мнению президента, такие налоговые условия будут одними из самых привлекательных в мире, и это поможет привлечь специалистов из-за рубежа.
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