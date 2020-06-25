Казань, , 13:40 — REGNUM В Татарии, несмотря на снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, не все отели возобновили свою деятельность, сообщает Коммерсантъ. Низкий спрос на гостиничные номера — до 20% не позволяет работать рентабельно. Массовое открытие отелей планируется не раньше зимы 2020 года.

По мнению президента ассоциации отелей Казани и Татарии Гульнары Сафиной, для того, чтобы выйти в зону рентабельности гостиницам нужно держать спрос на номера на уровне 35−40%.

Республиканские санатории тоже оказались пока не готовы принять туристов. Об этом свидетельствуют данные «Опоры России». Так, в Татарии из 50 здравниц работают две, в Сочи из 65 лишь 20, в Кавказских Минеральных Водах — шесть из 120.

Эксперты утверждают, что не все санатории могут выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Для заселения туристам необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, но дополнительные траты отбивают всякую охоту. Также, если перед началом работы в отелях и гостиницах исследование сотрудников на коронавирус нужно провести единожды, то для санаториев и здравниц — еженедельно. Это тоже сказывается на их бюджете.

В связи с этиv оборот отелей в текущем году сократится, по мнению экспертов, в восемь-десять раз.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии свою деятельность возобновляют реабилитационные центры, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также санаторно-курортное лечение.

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