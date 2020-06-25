Уфа, , 13:53 — REGNUM Валовой региональный продукт в прошлом году в Башкирии вырос на 2,5% и достиг 1,7 трлн рублей. Об этом 25 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на очередном заседании республиканского госсобрания.

По его словам, с наибольшим темпом роста за последние пять лет завершила год промышленность Башкирии. При этом лучшие показатели зафиксировали у «Башмедь», «Башнефть», «Башкирская содовая компания», «Искож», «Газпром нефтехим Салават», «НефАЗ», «ОЗНА». Успехи показали и работники агропромышленного комплекса. Объем продукции аграриев составил порядка 170 млрд рублей.

Хабиров отметил, что объем инвестиций вырос почти на 14% и это является настоящим прорывом. Правительство региона предоставляет льготы по налогообложению, развивает индустриальные парки и территории опережающего развития. А создание особой экономической зоны «Алга» является важнейшим достижением для Башкирии.

По словам главы региона, Башкирия вошла в десятку субъектов РФ в сфере строительства. Ввод жилья достиг почти 2,4 млн кв. метров. Жилье получили почти 1600 обманутых дольщиков.

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