Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Возобновление регулярных авиарейсов правительство Грузии, вероятно, отложит до конца июля, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, в решении вопроса открытия международного туризма правительство Грузии прежде всего исходит из приоритетов защиты здоровья собственного населения и превенции распространения вируса в стране.

«К международным туристам мы будем относиться очень осторожно, что касается таких категорий визитеров, как представители бизнеса или студенты, для них будут разработаны более упрощенные правила въезда», — отметила министр.

Она также сообщила, что правительство Грузии ожидает решения стран ЕС относительно приема иностранных туристов.

«Как известно, Евросоюз пока открыл границы для стран своего объединения, а решение о возобновлении сообщения с другими странами должен принять в ближайшие дни. Мы ожидаем этого решения. Что касается регулярных авиарейсов, нам придется их отложить до конца июля. Но мы выполняем чартерные рейсы на определенных направлениях, и эти рейсы в июле продолжатся», — пояснила Турнава.

По ее информации, правительство Грузии внимательно наблюдает за эпидситуацией в других странах, особенно в тех, с которыми до пандемии было установлено регулярное сообщение, и ожидает решения от стран ЕС.

Ранее правительство Грузии планировало возобновить авиарейсы и начать прием иностранных туристов с 1 июля.