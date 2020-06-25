Сеул, , 13:30 — REGNUM Несколько южнокорейских компаний пожертвовали Пакистану средства, медикаменты и товары для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей пакистанского отделения Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, южнокорейская компания Lotte Chemical пожертвовала карантинным органам Пакистана 36 млн рупий (~$476 тыс.), PCL — 3600 наборов для диагностики коронавируса, Daeshin Machinery — 3000 комплектов защитной одежды, Taewon Tech — 10 000 защитных очков.

Кроме того, компания Lotte Kolson поставила продуктовые наборы местным неправительственным организациям, а Lotte Akhtar Beverages — лекарственные препараты. Компания NJ Company, производящая антисептические и дезинфицирующие средства, пожертвовала свою продукцию на общую сумму $27 тыс.

В настоящее время в Пакистане выявлено более 193 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали — более 3,9 тыс. человек.