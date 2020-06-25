Чита, , 13:20 — REGNUM Территория опережающего развития «Забайкалье» уже показывает результаты. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«В целом динамика неплохая. Скажу честно, когда я первый раз приехал в Забайкалье, и Александр Михайлович доложил о таком большом количестве проектов, я отнесся к этому осторожно. Но даже по сегодняшнему результату можно сказать о том, что ТОР «Забайкалье» как инструмент поддержки удалась и дает отдачу», — пояснил полпред.

Информацию подтвердил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев:

«На сегодня заявка правительства Забайкальского края на создание ТОРов по плановым значениям по количеству резидентов исполнена на 100%. Изначально было заявлено 15 резидентов, столько компаний и получили такой статус. По инвестициям и рабочим местам заявка исполнена на 60%».

Он добавил, что самый крупный резидент, Байкальская горная компания, обеспечивает порядка 70% инвестиций.

Напомним, в начале января 2020 года сообщалось, что власти Забайкалья планируют улучшить инвестиционный климат в регионе и привлечь на территорию опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» новых резидентов. К 1 мая, несмотря на эпидемию коронавируса, первый резидент ТОР «Забайкалье» запустил новое производство. Речь идёт о заводе по производству пеллет (топливных гранул). Плановый объем инвестиций всех 15 резидентов — 131 миллиарда рублей. В экономику Забайкалья уже вложено 19 миллиардов рублей, создано 378 рабочих мест.

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