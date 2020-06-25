Джакарта, , 13:05 — REGNUM Правительству Индонезии необходимо изучить возможности привлечения инвестиций из Австралии в преддверии реализации Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией (IA-CEPA) 5 июля 2020 года. Об этом, как сообщает Antara, заявил исследователь Центра индонезийских политических исследований (CIPS) Андре Сурианта.

Соглашение открывает очень хорошие возможности для привлечения инвесторов из Австралии.

«Австралия может потерять тысячи студентов из Индонезии во время закрытия границы. Таким образом, открыв здесь филиалы, они предотвратят сокращение числа студентов, а мы выигрываем от повышения потенциала и качества высшего образования в Индонезии», — добавил Андре Сурианта.

Соглашение, как ожидается, предоставит региональным предприятиям возможность продавать свою продукцию в Австралии.

Напомним, Австралия является 10-м крупнейшим инвестором Индонезии с общим объемом инвестиций в 86 млн долларов США.