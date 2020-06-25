Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Вкладывая в развитие сельского хозяйства и производства строительных материалов, власти Грузии смогут добиться в стране роста производства товаров, которые заместят импортную продукцию на сумму около $850 млн. Об этом говорится в докладе финансовой организации Galt & Taggart, опубликованном 24 июня на сайте компании.

По расчетам экспертов, потенциал импортозамещения сельскохозяйственного сектора составляет $400 млн, если развивать производство мяса, молочной продукции, зерна, овощей и фруктов. Также эффективным должно оказаться вложение в переработку продуктов.

В производстве строительных материалов, по оценке финансистов, можно ожидать роста производства на $450 млн. Эксперты рекомендуют отдать приоритет производству кабелей, арматуры, пластмассы, красок, мебели, водонагревателей, металлоизделий, продукции из дерева, керамики, а также производству цементного клинкера.

В отчете отмечается, что для привлечения инвестиций в эти отрасли Грузии потребуется обновить стратегию.

Напомним, 24 июня в Грузии приняли антикризисный план. По его основными прогнозным показателям в 2020 году внешний долг страны вырастет до 55% от годового ВВП.

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