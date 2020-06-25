Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыто движение по мосту на улице Зоологической. На ремонт путепровода через реку Темерник было выделено более 40 млн рублей, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Подрядчик по максимуму использовал время самоизоляции, когда поток транспорта был менее интенсивным. Теперь движение по мосту открыто в двух направлениях. А к 1 августа обустроим тротуарную часть моста, водоотводный лоток и приведём в порядок перильные ограждения», — написал градоначальник в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CB0LFfuAdev/

ИА REGNUM напоминает, что открытый более 60 лет назад мост на улице Зоологической в 2018 году уже ремонтировали. Однако качество работ оставило желать лучшего. Нынешний дорогостоящий ремонт переправы выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик гарантирует срок службы обновлённого моста от одного года до шести лет.