Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Введение льгот по налогу на прибыль для российских IT-компаний станет шагом вперед к созданию благоприятной для индустрии юрисдикции в России, и можно ожидать, что отечественные компании действительно будут возвращать в Россию центры прибыли, отметил в комментарии для ИА REGNUM в четверг, 25 июня, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, 23 июня Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли (налога на прибыль — с 20% до 3%, ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%), а также упростить схему налогообложения для владельцев зарубежных активов. По мнению президента, такие налоговые условия будут одними из самых привлекательных в мире, и это поможет привлечь специалистов из-за рубежа.

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«Льготная ставка страховых взносов в 14% для IT-компаний была впервые введена в 2007 году и затем пару раз продлевались. За все эти годы льготы продемонстрировали свою эффективность — как для индустрии, так и для бюджета. Темпы роста экспорта составляют более 10% в год, что обеспечивает бюджету страны компенсацию недополученных страховых взносов за счет НДФЛ и других налогов. Наверное, поэтому президент и премьер без опасений пошли на дальнейшее снижение ставки страховых взносов до 7,6%. По нашим расчетам, такое снижение ставки приведет к повышению темпов роста экспорта еще на 3−4 процентных пункта, и это компенсирует потери бюджета за счет роста оборотов.

Что касается льготы по налогу на прибыль, это — шаг вперед к созданию благоприятной юрисдикции в России для ИТ-компаний. Существует риск, что за такой низкой ставкой налога на прибыль в Россию приедут центры разработки зарубежных компаний, и это увеличит проблемы с кадрами для российских компаний. Однако можно ожидать и другого результата — российские компании будут возвращать в Россию центры прибыли, которые сейчас они часто держат в офшорных зонах или иных зарубежных юрисдикциях. И можно рассчитывать, что российские компании, ранее вывезшие IP и ключевых разработчиков за границу, вернутся в российскую юрисдикцию.

Сейчас разница между общим объемом продаж за границей и объемом экспорта составляет чуть больше 4 млрд долларов. Возврат в родную юрисдикцию может вернуть в Россию около половины этой суммы, а возвращение опытных ИТ-бизнесменов поможет и наладить работу в вузами для более эффективного решения проблемы с кадрами. В любом случае, рост массы квалифицированных бизнесов в России приведет к изменению качества. И нельзя не учитывать мощного политического фактора признания России в качестве центра притяжения, который неизбежно будет вызван возвращением российского и приездом зарубежного ИТ-бизнеса в Россию, особенно на этапе становления нового технологического уклада.

Что же касается тех дополнительных мер господдержки, которые были бы полезны отрасли, то они были изложены президенту от имени индустрии на совещании в июне 2020 года. Среди финансовых мер — отмена НДС на услуги, связанные с разработкой программного обеспечения (что необходимо для снижения стоимости и стимулирования цифровой трансформации), а также отмена НДС с зарубежного маркетинга — для стимулирования экспорта. Из нефинансовых мер речь шла о недопущении запретов и устранении барьеров на пути внедрения технологий нового технологического уклада, создании режима «регуляторных песочниц», в которых можно тестировать новые решения перед тем, как внедрять их по всей России», — отметил Валентин Макаров.