Москва, , 12:58 — REGNUM Если Китай сможет стать ведущей державой мира и все страны захотят осуществлять между собой сделки в юанях, тогда юань сменит доллар, но такое развитие событий отнюдь не гарантированно, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Никто не знает, что придёт на смену доллару. Если Китай сможет стать ведущей державой мира и все страны захотят осуществлять между собой сделки в юанях, тогда юань сменит доллар. Но это неизвестно, потому что ассиметричная связь китайской и американской экономик такова, что если разорвать эти отношения, то рухнет как американская экономика, так и китайская, — сказал Дзарасов. — Да, в Китае есть производство. Но оно ориентировано на внешний рынок. Если посмотреть структуру ВВП, то видно, что доля потребления в Китая относительно невелика. А это значит, что его производственные мощности ориентированы на потребности других стран. Переориентировать их безболезненно на потребности своего населения нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая, в будущем доллар США ждёт обесценивание.

Читайте ранее в этом сюжете: Обесценивание доллара неизбежно – экономист о борьбе США и Китая