Москва, , 12:56 — REGNUM Росавиация начинает постепенно возобновлять международные перевозки, но пока только со странами СНГ. Полеты в ближнее зарубежье безусловно оживят туристическую отрасль, но существенно не повлияют на рост доходов, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова, комментируя предложение Росавиации.

«Совершенно очевидно, что летний летный сезон все равно не позволит компаниям выйти из зоны убытков. Конечно, полеты в дальнее зарубежье и, в частности, в Европу смогли бы способствовать более быстрому выходу авиакомпаний из кризиса.

Но страны ЕС пока не готовы открывать свои границы для всех. Евросоюз готовит так называемый «белый список» для туристов.

В него с 1 июля 2020 года планируют включить страны со стабильной эпидемиологической ситуацией. Пока в список не входят США, Россия и Бразилия.

Еврокомиссия предлагает составить единый список для стран ЕС и Еврозоны, граждане которых смогут совершать полеты по Европе без ограничений.

Следует отметить, что власти европейских государств рекомендовали своим гражданам не совершать поездок за пределы Европы, что существенно отразится на развитии въездного туризма в целом.

Все принимаемые меры указывают на то, что международные перевозки будут восстанавливаться постепенно в зависимости от динамики заболеваемости и эпидемиологических мер, принимаемых странами», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация направила Роспотребнадзору и правительству РФ проект поэтапного возобновления международных полётов.

Читайте также: В Росавиации планируют возобновить международные полёты