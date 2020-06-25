Уфа, , 13:17 — REGNUM Порядка 52 млрд рублей было направлено в прошлом году на решение приоритетных задач в сфере образования в Башкирии, из них 70% средств были направлены на заработную плату работников этой сферы. Об этом 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на очередном заседании республиканского госсобрания.

По его словам, в прошлом году в Башкирии практически полностью обеспечили доступность детскими садами для детей в возрасте от трех до семи лет. При этом для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет доступность детских садов за прошлый год выросла на 13 процентов (с 82 процентов до 95 процентов). Таким образом, Башкирии обогнала почти на десять процентов среднероссийский уровень.

Он отметил, что в прошлом году было введено 4043 места в детских садах, что на 940 мест больше, чем в 2018 году. А в школах было введено 7596 мест, это на 2471 место больше показателя 2018 года.

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