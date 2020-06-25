Москва, 25 июня 2020, 12:55 — REGNUM В будущем экономическая основа доллара как резервной валюты будет подорвана, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фана Синхая о том, что в КНР всерьёз готовятся к отключению страны от Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS.
Как полагает Дзарасов, если китайская угроза о переходе на свои системы будет реализована и будет наблюдаться снижение уровня товарооборота между странами, то возможности развитых государств присваивать доходы, созданные трудом населения развивающихся стран, уменьшатся.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Синхая, в будущем доллар США ждёт обесценивание, что крайне негативно повлияет на Китай, так как у КНР есть порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.
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