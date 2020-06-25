Москва, , 12:55 — REGNUM В будущем экономическая основа доллара как резервной валюты будет подорвана, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фана Синхая о том, что в КНР всерьёз готовятся к отключению страны от Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS.

«Это связано с тем, что доллар по существу сейчас выступает как посредник в неравноправных отношениях развитых стран и развивающихся. И его ценность основывается на мощи американского капитализма и его способности контролировать мировую капиталистическую систему, — сказал Дзарасов. — Эта мощь и доминирование выражались в том, что они обеспечили такую систему экономических отношений, при которых значительная часть доходов, создаваемых на периферии, присваивалась транснациональным капиталом развитых стран. А теперь в ходе этого экономического кризиса эти неравноправные отношения подверглись удару. Уже пять-шесть лет как совокупный ВВП транснациональных корпораций уменьшается по сравнению ВВП корпораций, которые работают на внутренний рынок».

Как полагает Дзарасов, если китайская угроза о переходе на свои системы будет реализована и будет наблюдаться снижение уровня товарооборота между странами, то возможности развитых государств присваивать доходы, созданные трудом населения развивающихся стран, уменьшатся.

«И это подрывает экономическую основу доллара, его роль как резервной валюты. А вслед за этим может наступить и обесценение. В будущем это неизбежно», — сказал Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Синхая, в будущем доллар США ждёт обесценивание, что крайне негативно повлияет на Китай, так как у КНР есть порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

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