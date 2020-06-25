Ярославль, , 12:51 — REGNUM Бассейны «Шинник» и «Лазурный» переданы из АО «Вознесенский» в казну города. Об этом стало известно на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бассейн Pixabay.com

Долгое время два городских бассейна находились в составе сначала рынка «Старый город», а после его продажи — АО «Вознесенский», основная деятельность которого заключается в сдаче имущества в аренду. Бассейны были своего рода социальной нагрузкой на принадлежащее городу предприятие.

Как сообщили на комиссии представители мэрии, бассейны будут переданы в безвозмездное пользование спортивной школе олимпийского резерва №4, которая сейчас арендует плавательные дорожки. Также из ведения предприятия был выведен дом дружбы «Ярославль — Пуатье», в котором сейчас находится туристский информационный центр и штаб-квартира «Союза городов Золотого кольца».

Передача имущества в казну привела к убытку АО «Вознесенский» в 2019 году в размере 90,9 млн рублей. Кроме того, уменьшился уставной капитал акционерного общества, цена акций которого была снижена с 1000 до 650 рублей за акцию. Не исключено, что избавление от социальных объектов может быть подготовкой к приватизации «Вознесенского».

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