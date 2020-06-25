Москва, , 12:53 — REGNUM Затраты жителей России на туристические поездки резко выросли в первой половине июня относительно показателей мая и апреля, но ещё не дошли до уровня февраля и марта. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ со ссылкой на эквайринговый бизнес банка.

За указанный период объём заказов в турагентствах составил 320 млн рублей, это почти втрое больше, чем за тот же период мая. Относительно апреля зафиксировано превышение в 3,5 раза.

Количество заказов в турагентствах превысило 21 тыс. шт, это на 160% больше, чем в первой половине мая и на 219% больше, чем в первой половине апреля. Средняя сумма затрат на поездки выросла на 6% к апрелю и на 8% к маю, но меньше на 43%, чем в период до пандемии.

Затраты на железнодорожные билеты вдвое выросли относительно мая и почти в 2,5 раза — относительно апреля. Относительно февраля оборот меньше на 45%.

Объем трат по картам на покупку авиабилетов превысил 1 млрд. рублей. Относительно мая это больше на 157%, апреля — на 211%. Примерно в таком же соотношении увеличились траты на бронирование отелей, они составили 250 млн рублей.