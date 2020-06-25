Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области ограничения, установленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сказались на обороте розничной торговли. Это следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

Оборот розничной торговли с января по май 2020 года просел на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За указанный период сократились продажи как непродовольственных товаров — почти на 12%, так и на продукты питания (в том числе напитки и табак) — почти на 7%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области с 31 марта действовал режим всеобщей изоляции. Населению разрешалось покидать места проживания исключительно в экстренных случаях. При этом продолжали свою деятельность магазины, аптеки и системообразующие предприятия. В настоящее время ряд ограничений снят. Так, например, в детских садах открыты дежурные группы, возобновлена плановая госпитализация и работа МФЦ, начались тренировки областных сборных команд, работа непродовольственных магазинов, фитнес-залов, музеев и библиотек. Однако при этом следует строго соблюдать санитарные требования и масочный режим.

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