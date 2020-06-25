Сеул, , 12:39 — REGNUM Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.

По их мнению, падение южнокорейского ВВП составит 2,1%, что на 0,9% ниже по сравнению с прогнозами, опубликованными в апреле текущего года.

Предполагается, что Южная Корея станет единственной развитой страной, которой удастся к концу 2021 году восстановить уровень ВВП, фиксировавшийся до пандемии коронавируса.

Отмечается, что это самый высокий показатель среди развитых стран. По оценкам специалистов, падение экономики США составит 8%, Японии — 5,8%, ЕС — 10,2%. С другой стороны, рост китайского ВВП составит 1%.