Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Возобновление регулярных международных авиарейсов в Грузии может быть перенесено на месяц. Об этом 25 июня во время брифинга заявила министр экономики страны Натия Турнава.

«С высокой долей вероятности можно сказать, что нам придется перенести восстановление регулярного авиасообщения с 1 июля на конец месяца», — сообщила журналистам Турнава.

Она добавила, что это не повлечет запрет на чартерные авиарейсы, которые уже осуществляются. Глава минэкономики отметила, что возобновление рейсов зависит от ситуации с распространением коронавируса в мире.

Стоит отметить, что внутренние регулярные авиарейсы в Грузии были восстановлены с 15 июня, в тот же день, когда и возобновили работу туристические объекты для грузинских граждан. С 1 июля планируется открыть границы для иностранных туристов из стран, где благоприятная эпидемиологическая обстановка.

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