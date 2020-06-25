Чебоксары, , 12:17 — REGNUM В Чувашии будет реорганизовано региональное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» («Чувашупрдор») министерства транспорта и дорожного хозяйства. Центр организации и безопасности дорожного движения (ЦОБДД), который входит в состав «Чувашупрдора», станет самостоятельной организацией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 25 июня, на заседании чувашского правительства.

ЦОБДД станет казённым учреждением. В минтрансе Чувашии заявляют, что реорганизация создаст «оптимальные условия» для осуществления дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения, делая акцент на фиксации нарушений правил дорожного движения и использовании для этого «кадровых, технических и технологических ресурсов реорганизуемых учреждений».

По словам министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, основные цели деятельность «Чувашупрдор» — «обеспечение сохранности, развитие благоустройства и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения», а также «обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам». Предлагаемая штатная численность — 46 единиц.

ЦОБДД будет отвечать за обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах регионального, межмуниципального значения. Также на него возложены функции регионального оператора по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на природный газ. Предлагаемая штатная численность — 57 единиц.

Казённые учреждения будут содержаться за счёт средств дорожного фонда республики.