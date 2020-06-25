Москва, 25 июня 2020, 12:14 — REGNUM США инициировали торговую войну с КНР, так как хотят, чтобы Китай в большей мере взял на себя бремя наступившего кризиса, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM.
А Китай, как заметил Дзарасов, накопил производственный потенциал и не хочет жертвовать собой и своими интересами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что зависимость от систем долларовых расчётов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
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