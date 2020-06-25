Москва, , 12:14 — REGNUM США инициировали торговую войну с КНР, так как хотят, чтобы Китай в большей мере взял на себя бремя наступившего кризиса, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Китай осуществил вторую (после Мао) индустриализацию на основе экспорта в США дешёвых товаров, — сказал он. — А США перешли к доминированию финансово-спекулятивного капитала за счёт того, что происходил огромный приток средств из стран развивающегося мира. Прежде всего из Китая. Этот нездоровый симбиоз, когда производство вынесено за рубеж, а ведущая экономика мира погрузилась в финансовые спекуляции, а расширение внутреннего рынка происходило за счёт наращивания потребительского кредита, естественным образом пришёл к краху. И США инициировали эту борьбу, все эти торговые войны, потому что они требуют, чтобы Китай в большей мере взял бремя кризиса на себя. Чтобы он за свой счёт спасал США».

А Китай, как заметил Дзарасов, накопил производственный потенциал и не хочет жертвовать собой и своими интересами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что зависимость от систем долларовых расчётов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.

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