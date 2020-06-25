Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня вырастет стоимость услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте региональной службы по тарифам, передаёт ИА REGNUM.

Согласно опубликованной информации, рост тарифов на электроэнергию составит 4%. Стоимость одного киловатта в час в пределах соцнормы составит 4,11 рубля (для жителей городов) и 2,88 рубля (для селян). Те, кто выйдет за пределы соцнормы буду платить 5,75 рубля и 4,02 рубля за один киловатт в час соответственно.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение на Дону вырастут в среднем на 3,4%, тарифы на тепловую энергию — до 5,6%. Рост розничных цен на природный газ для населения не превысит 3%.