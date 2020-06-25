Ташкент, , 12:11 — REGNUM Азиатский банк развития выделит Узбекистану льготный кредит в размере $500 млн на смягчение влияния пандемии на экономику страны, сообщили 25 июня в пресс-службе министерства финансов республики.

Деньги выделены на 15 лет с трехлетним льготным периодом. Правительство Узбекистана направит средства на пополнение антикризисного фонда и государственного бюджета. АБР оценил риски обслуживания государственного долга как низкие.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года представители министерства финансов Узбекистана и АБР подписали заемное соглашение о выделении $200 млн на развитие ипотечного рынка в стране.

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