Улан-Удэ, , 12:03 — REGNUM Средняя зарплата работников в Бурятии за первые четыре месяца 2020 года выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 39,4 тыс. рублей. Такие данные сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата.

«Реальная заработная плата в январе-апреле 2020 года соответствовала 104,5% к январю-апрелю 2019 года», — отметили в службе статистики.

Больше всего зарабатывают при этом работники в сфере добычи полезных ископаемых — 72,7 тыс. рублей.

Наименее оплачиваемой оказалась работа в сфере гостиниц и предприятий общепита, где сотрудники зарабатывают лишь половину от средней по республике. Немногим больше получают работники, занятые в оптовой и розничной торговле, а также ремонтники транспортных средств.

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