Москва, 25 июня 2020, 12:00 — REGNUM Та модель мировой экономики, которая сформировалась в 1990-е и 2000-е годы, после краха СССР, пришла к полному, глубокому и всестороннему кризису, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя желание китайских властей подготовиться к возможному отключению от долларовой платёжной системы.
И сердцевину этой системы, как полагает Дзарасов, составляют ассиметричные отношения между США и Китаем.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что власти КНР готовятся к отключению страны от долларовой платёжной системы.
Читайте ранее в этом сюжете: В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем