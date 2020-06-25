Москва, , 12:00 — REGNUM Та модель мировой экономики, которая сформировалась в 1990-е и 2000-е годы, после краха СССР, пришла к полному, глубокому и всестороннему кризису, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя желание китайских властей подготовиться к возможному отключению от долларовой платёжной системы.

«К этому надо относиться как к очень серьёзному факту. Он показывает, что кризис в отношениях между Китаем и США существенно углубляется, — сказал Дзарасов. — И это отражение общего кризиса капитализма, потому что та модель мировой экономики, которая сформировалась в 1990-е и 2000-е годы, после краха СССР, пришла к полному, глубокому и всестороннему кризису. Она была основана на резком усилении эксплуатации труда стран периферии. У транснационального капитала оказались развязаны руки, и он резко усилил эксплуатацию труда путём перемещения производства в регионы с низкой оплатой труда. Но теперь в масштабах мировой экономики возникло отставание совокупного спроса от совокупного предложения».

И сердцевину этой системы, как полагает Дзарасов, составляют ассиметричные отношения между США и Китаем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что власти КНР готовятся к отключению страны от долларовой платёжной системы.

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