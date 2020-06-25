Москва,
25 июня 2020, 11:59 — REGNUM Российским регуляторам нужно осознанно и без спешки принимать точечные решения по возобновлению международного авиасообщения, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение Росавиации.
«Торопиться явно не стоит и этапы по возобновлению полетов из России за рубеж логично возобновлять в течение трех месяцев на фоне отсутствия новых шоков от пандемии коронавируса.
Еще в январе 2020 года было понятно, что Россия не сможет «закрыться» от коронавируса. Уже в самом начале года следовало резко закрыть все границы и прекратить международное авиасообщение.
Но лоббизм и коммерческие интересы авиакомпаний почти до середины марта позволили продолжать им операционную деятельность в погоне за длинным рублем.
Важнейший критерий в принятии решения — это объективная оценка эпидемиологической ситуации в стране назначения маршрута и двухсторонние договоренности о возобновлении авиасообщений.
Сегодня статистика по заболеваемости в ЕС намного ниже, чем в СНГ. Но страны Евросоюза не торопятся открывать свои воздушные гавани российским авиаперевозчикам.
Коммерческие интересы авиакомпаний сегодня не должны стать катализатором для принятия поспешных ращений российских властей. Акции «Аэрофлота» с 17 февраля по 25 июня 2020 года упали со 120 руб. до 79,30 руб.
Возврат к доковидной капитализации крупнейшего российского авиаперевозчика может случиться уже к концу текущего года при отсутствии новых шоков, тем более, что государство уже подтвердило свои планы оказать серьезную поддержку всей отрасли», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству РФ проект поэтапного возобновления международных полётов.
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