Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Постановление о субсидировании процентов по ипотечным кредитам правительство Грузии утвердит сегодня, сообщил на заседании правительства Грузии 25 июня премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, субсидию от правительства получат все те граждане, которые до конца года заключат с девелоперскими компаниями ипотечные договоры о покупке жилья.

«Это очень важный шаг, который позволит нашим гражданам, независимо от экономического кризиса, осуществить то решение об улучшении жилищных условий, которое ими было принято ранее», — подчеркнул Георгий Гахария.

Он также отметил, что все шаги по поддержке сектора строительства направлены на поддержку и тех 25 тысяч граждан, которые еще до начала кризиса взяли ипотечные кредиты, и государство им гарантирует, что ни одно начатое строительство не останется незаконченным.

Как сообщалось ранее, антикризисный план в сфере строительства предусматривает погашение гражданам 4% по ипотечным кредитам, в результате чего проценты по этим кредитам, как предполагают в правительстве Грузии, должны понизиться до 7%.

Независимые эксперты считают подобную поддержку данной сферы нецелесообразной в условиях нынешнего кризиса и подразумевают, что все антикризисные меры властей направлены прежде всего на поддержку тех секторов и сфер экономики, в которых заложены интересы лидера правящей партии, олигарха Бидзины Иванишвили и его окружения.