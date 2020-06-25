Пекин, , 11:56 — REGNUM В мае 2020 года продажи новых автомобилей в Китае выросли впервые после почти трех лет падения. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Всего за прошедший месяц китайским дилерам удалось реализовать 1 млн 674 тыс. экземпляров пассажирских автомобилей. Это на 7% больше, чем в за апрель текущего года.

Стоит отметить, что положительный результат продаж зафиксирован впервые с июля 2017 года. По мнению специалистов СААМ, этому способствовали отложенный покупательский спрос, который был сформирован в период карантина из-за эпидемии нового коронавируса. Кроме того, спрос подстегнули спецпредложения и скидки автопроизводителей и дилеров.

Правительство Китая также простимулировало продажи авто, рекомендовав банкам снизить процентные ставки по автокредитам и на два года продлив субсидии на покупку электрокаров.

Всего же с января 2020 года реализация новых автомобилей на китайском авторынке сократилась на 27,4%, до 6,1 млн единиц.

Напомним, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в мае 2020 года дилеры Tesla в Китае реализовали в три раза больше электрических седанов Tesla Model 3, чем в апреле прошлого года, когда объем продаж составил 3635 экземпляров.

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