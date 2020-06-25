Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Правительство Грузии приняло решение о списании естественных потерь в сфере торговли продовольствием, сообщил на заседании правительства Грузии 25 июня премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, этот вопрос постоянно был предметом спора между министерством финансов и частными предпринимателями, поэтому данное решение крайне важно прежде всего для частного сектора.

«Министерство финансов приняло окончательное решение и фактически создает идеальные условия для того, чтобы естественные потери в этой сфере списывались простейшим способом, что, конечно, облегчит жизнь бизнес-сектора», — пояснил Георгий Гахария.