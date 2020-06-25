Мадрид, , 12:01 — REGNUM Одним из кандидатов на пост председателя совета министров финансов государств еврозоны (Еврогруппы) станет испанский министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям и вице-премьер страны Надия Кальвиньо. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба правительства Испании.

«Вице-премьер по экономическим вопросам Надия Кальвиньо будет кандидатом на пост председателя Еврогруппы», — говорится в сообщении и добавляется, что данный орган является ключевым в вопросах сотрудничества в еврозоне, а также для строительства более сплоченного и сильного ЕС.

При этом глава испанского правительства Педро Санчес указал, что «это будет честью» для правительства Испании, так как в этом случае главой Еврогруппы впервые станет представитель Испании и женщина.

Выборы нового главы совета министров финансов государств еврозоны состоятся в начале июля.

Напомним, глава Еврогруппы избирается из числа глав финансовых ведомств Европы один раз в 2,5 года большинством голосов.