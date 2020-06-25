Тбилиси, , 11:50 — REGNUM Правительство Грузии начинает новый этап системной регистрации земель, который охватит пять муниципалитетов, сообщил на заседании правительства Грузии 25 июня премьер-министр Георгий Гахария.

По его информации, на данном этапе регистрация будет проходить в 28 административных единицах Тетрицкаройского, Гардабанского, Карельского, Горийского и Сагареджойского муниципалитетов.

В результате этих работ будет зарегистрировано в общей сложности 111 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, причем, для крестьян регистрация будет совершенно бесплатной, пояснил премьер.

«Гражданам фактически не придется делать никаких расходов. Этот вопрос урегулирует министерство юстиции с его структурами. Это будут полноценные кадастровые данные, которые будут способствовать активизации экономической деятельности в сельском хозяйстве», — пояснил Гахария.

По его словам, процесс будет проходить в рамках трехлетнего правительственного плана, нацеленного на завершение в стране процесса системной регистрации земель.

Напомним, что в рамках ранее представленного правительством антикризисного плана для крестьян предусмотрено выделение финансовой помощи в размере 200 лари на 1 гектар земли, но для этого земельные угодья должны быть официально зарегистрированы. Те, кто зарегистрирует свои земли в процессе объявленной правительством регистрации, смогут позднее получить полагающуюся помощь.