Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Оценить объемы полезных ископаемых помогут Грузии Соединенные Штаты. Об этом 25 июня сообщает агентство Report со ссылкой на министерство экономики Грузии.

«США окажут помощь нашей горнодобывающей индустрии. У нас будет детальная геологическая информация для того, чтобы привлечь больше», — рассказали журналистам в экономическом ведомстве.

В министерстве добавили, что соглашение о сотрудничестве двух стран должно быть подписано в скором времени. Стороны оговаривают детали этого соглашения. Его уже поддержала посол США в Грузии Келли Дегнан.

Напомним, ранее после долгих судов с американской добывающей компанией Frontera грузинские власти в международном суде доказали грубые нарушения со стороны иностранной фирмы. Несмотря на это, в грузинском правительстве заявили, что готовы продолжить сотрудничество с этой компанией.

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