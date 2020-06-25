Уфа, , 12:02 — REGNUM Агропромышленный комплекс (АПК) Башкирии динамично развивается и имеет высокий экспортный потенциал. Об этом 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров на очередном заседании республиканского госсобрания.

По его словам, республика прочно удерживает в этой отрасли лидерские позиции среди субъектов РФ.

Так, в 2019 году республика заняла восьмую строчку в России и вторую строчку рейтинга по объему валовой продукции сельского хозяйства. Это произошло на фоне чрезвычайной ситуации, когда произошла гибель сельскохозяйственных культур в 46 районах региона. Несмотря на это, объем производства зерновых культур повысился на более 6% и составил порядка 3,3 млн тонн, а объем производства сахарной свеклы увеличилось на 26,3% (всего 1,8 млн тонн).

Назаров отметил, что в животноводстве также зафиксирован рост. В этой сфере растет производство товарного молока и мяса. Это достигается за счет индустриализации отрасли и реализации инвестиционных проектов.

В прошлом году общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс Башкирии составил 7,4 млрд рублей, что на 25% больше показателя 2018 года. При этом объем государственной поддержки АПК республики составил 6,7 млрд рублей.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии отметил, что агропромышленный комплекс республики имеет и высокий экспортный потенциал. В 2019 году в Башкирии в 2,5 раза увеличен экспорт продукции АПК: масложировой продукции в — 2 раза, а мясной и молочной продукции — в 1,7 раза.

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