Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Число безработных граждан в Казахстане сократилось в шесть раз, до 700 тыс. человек. Об этом 25 июня заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на брифинге.

По его словам, во время пика ограничительных мер в начале апреля без работы оставались 4,2 млн человек. Министр добавил, что ситуация на рынке труда в будущем будет зависеть от заболеваемости коронавирусом и новых ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая заместитель министра здравоохранения Казахстана Акмади Сарбасов заявил, что число безработных с начала карантина выросло со 120 до 170 тыс. человек.

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