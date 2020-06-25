Киев, , 11:38 — REGNUM Претензии компаний «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» по импорту дизельного топлива (ДТ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России не будут расследованы. О соответствующем решении Межведомственой комиссии по вопросам международной торговли (МКМТ) сообщает украинская правительственная газета «Правительственный курьер».

Три компании в начале 2020 года обратились в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, утверждая, что при поставках топлива из России происходит нарушение правил конкуренции. В их совместном заявлении говорилось, что на российские нефтепродукты приходится 47% от общего объёма ввезённого в страну дизельного топлива, доля сжиженного газа составляет 55%. Из-за этого заметно снизились поставки из Белоруссии, Литвы и Польши. Компании настаивали, чтобы на российские энергоресурсы была введена пошлина по ставке 8,46%.

В МКМТ определили, что доказательства, изложенные в жалобе компаний, не достаточны для открытия антисубсидиарного расследования. Комиссия решила не открывать расследование и прекратить антисубсидиарную процедуру в отношении поставок на Украину некоторые нефтепродуктов российского происхождения, говорится в документе.

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