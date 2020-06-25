Нур-Султан, , 11:20 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей интеллигенции за полезный вклад в реализацию государственной политики в условиях пандемии. Об этом глава государства заявил 25 июня в интервью газете «Ана тiлi» («Родное слово»).

Токаев считает, что представители интеллигенции могут более активно участвовать в современных событиях, передавать свой жизненный опыт, выступая в качестве путеводителей.

Президент отметил, что молодежь прислушивается к голосу авторитетов на фоне строительства нового уклада жизни. «Нужны умозаключения, адекватные вызовам нового времени», — считает Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в вышеуказанном интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пандемия изменила привычный уклад жизни не только в республике, но и в мире.

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