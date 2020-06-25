Москва, , 11:09 — REGNUM В арбитраж Москвы от ПАО «Трубная металлургическая компания» поступил многомиллиардный иск к иностранной компании Epsilon Development Company, которая занимается разработкой нефтегазовых месторождений в Узбекистане. Иск пока не принят к производству, и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 17 июня 2020 года. Сумма иска — 3 023 298 883,8 рубля. Подробности спора пока неизвестны.

В СМИ компания-ответчик фигурирует как созданная в США и специализирующаяся на разработке нефтегазовых месторождений в Узбекистане. ИА Neftegaz.RU отметило, что компания ведёт геологоразведочные работы на пяти нефтегазоносных инвестблоках. В марте 2019 года сообщалось, что после геологоразведки по каждому участку будет принято решение о целесообразности строительства газоперерабатывающего завода, а также разработана программа развития.

Компания-истец создана в 2001 году для управления холдингом. Учредителями выступили шесть иностранных юрлиц, созданных на Кипре и в Великобритании. За годы работы ПАО было поставщиком по 270 госконтрактам на сумму 258 млрд рублей. Нефтегазовым компаниям России общество поставляет трубы и трубную продукцию.