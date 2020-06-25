Москва, , 11:08 — REGNUM Распределение компенсаций затрат регионам, связанных с преодолением последствий пандемии, не будет плоским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что на компенсацию затрат, связанных с преодолением последствий пандемии, регионам будет выделено еще 100 млрд рублей (ранее уже выделялось 200 млрд) из федерального бюджета. Кроме того, еще 100 млрд рублей выделяется на обновление дорожной и транспортной инфраструктуры. Средства получат регионы, которые доказали, что могут строить дороги быстро и качественно.

«Это решение ключевых задач. Понятно, ситуация в регионах разная, уровень развития регионов разный и бюджетная обеспеченность регионов разная. У нас есть регионы с дефицитом бюджета, и сейчас ситуация с коронавирусом потребовала принятия дополнительных мер, выпадающие доходы есть в бюджетах всех регионов. Понятно, что распределение не будет плоским, не будет абсолютно равномерно. Конечно же, будут учитываться и конкретные потребности регионов, будет учитываться, несомненно, и работа региональных администраций», — заявил Долгов.

Сенатор не согласен с тем, что больше денег будет направляться главам регионов, которые лучше справились с пандемией.

«Я бы не согласился с тем, что больше денег будет направляться тем губернаторам, которые лучше показали себя в работе по противодействию пандемии. Деньги будут выделяться не губернаторам, деньги будут выделяться людям, на решение проблем граждан. Там, где эти проблемы острее, там, где средств у регионов меньше на решение этих вопросов в сфере здравоохранения, в социальной сфере, туда будет направляться денег больше. Президент очень чётко говорит, что речь идет о решении проблем граждан, о том деньги должны доходить до конкретных граждан. Это основной принцип, а сама система распределения, конечно, строится с учетом бюджетных правил. Они прописаны», — отметил парламентарий.

Долгов обратил внимание на то, что выделение бюджетных средств происходит в трудной ситуации.

«Это делается в очень непростой экономической ситуации, это серьезные дополнительные траты. Но эти траты осуществляются в интересах граждан. Это прямая связь с теми поправками к Конституции, по которым мы сегодня начинаем голосовать», — говорит сенатор.

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