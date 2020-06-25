Москва, , 10:49 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя Volkswagen в России приступили к продажам новой Jetta. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего будут доступны три комплектации новинки: Origin, Respect, Status. Автомобиль создан на модульной платформе MQB.

В линейку агрегатов машины входят два мотора. Первый — «атмосферник» MPI мощностью 110 «лошадей», а второй — 150-сильный турбированный мотор TSI. Стандартный агрегат сочетается с 5-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом», а второй турбированный движок работает исключительно с автоматической коробкой передач.

Автопроизводители снабдили модель стальными колёсами размером 16 дюймов, зеркалами заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, а также кондиционером, светодиодной оптикой и круиз-контролем.

Самая дешёвая комплектация новой Jetta стоит 1,485 млн рублей.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует приобрести компанию по прокату машин Europcar Mobility Group.

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