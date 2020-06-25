Москва, , 10:40 — REGNUM Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет напрямую зависеть от того, как будут развиваться экономики стран Восточной и Юго-Восточной Азии, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз МВФ, согласно которому мировой ВВП вырастет на 5,4% в 2021 году.

«На месте МВФ я бы не стал строить такие оптимистические прогнозы. Многое будет зависеть от того, насколько быстро будут развиваться экономики стран Восточной и Юго-Восточной Азии — Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Индонезия и другие, — сказал Колганов. — Пока непонятно, до каких темпов роста они смогут дойти. В то же самое время экономика Китая имеет очень серьёзную экспортную ориентацию, и её восстановление будет зависеть от внешнего спроса на продукцию, которая производится в КНР. А этот спрос зависит от того, насколько быстро будут восстанавливаться экономики Европы и США. Они являются основными покупателями китайских товаров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай сумел сохранить свои позиции как мирового центра по промышленному производству, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.