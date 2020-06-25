Хараре, , 10:42 — REGNUM Цены на бензин и дизельное топливо в Зимбабве возрастут более чем в два раза. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Управления энергетического регулирования страны.

Увеличение на 150% ожидают через день после того, как доллар Зимбабве упал более чем на 50% по отношению к международным валютам. Это произошло после того, как Центральный банк Зимбабве снял фиксированный валютный курс, действовавший с марта, и ввел еженедельный валютный аукцион.

Зимбабве уже много лет страдает от нехватки топлива, что усугубляется нехваткой иностранной валюты.

В январе 2019 года в Зимбабве вспыхнули бурные протесты на фоне роста цен на топливо более чем на 120%. В результате разгона демонстраций погибли несколько десятков человек, сообщают журналисты.