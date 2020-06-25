Абакан, , 10:28 — REGNUM В столице Хакасии Абакане за неделю с 15 по 22 июня зафиксировали рост цен на все марки бензина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Красноярскстата, наиболее сильно подорожал АИ-98 — в среднем с 47,15 до 47,59 рублей за литр.

92-й бензин подорожал на 14 копеек, с 40,54 до 40,68 рублей. На 13 копеек выросли цены на бензин марки АИ-95, достигнув отметки в 43,34 рублей 22 июня. При этом средняя стоимость дизельного топлива осталась неизменной на уровне 48,57 рублей за литр.

Добавим, что в соседней Туве наиболее сильно выросли цены на бензин марки АИ-95.

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