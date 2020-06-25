Москва, , 10:19 — REGNUM В течение дня 24 июня, когда торги на МосБирже не проводились, на финансовых рынках произошли негативные изменения, которые отразятся на российской валюте 25 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В Китае, многих штатах США всё сильнее проявления нового всплеска заболеваний коронавирусом. В Пекине введён карантин в ряде районов, это может повториться и в Штатах.

В таких условиях в середине недели вновь возобладали настроения «бегства от рисков». Это привело к уменьшению фондовых индексов, валют развивающихся рынков, что само по себе негативно для рубля.

При этом самостоятельное большое значение для него заключается в росте доллара на валютном рынке как защитного актива для инвесторов.

Но первостепенное значение имеет снижение нефтяных цен ‑ и по указанным причинам антирисковых настроений, и вследствие вышедших 24 июня данных о значительном росте запасов чёрного золота в США — на 1,44 млн баррелей при прогнозе 0,3 млн баррелей. Поэтому котировки нефти марки Brent сократились к $40 за баррель с $43,90 в начале недели.

Рубль будет, скорее всего, «отыгрывать» эти события 25 июня. Кроме того, на сегодня запланирован выход данных по ВВП США и ряд выступлений членов ФРС США и ЕЦБ. Они способны, в случае неожиданных заявлений, воздействовать на движение доллара и евро.

В целом, в связи с данными обстоятельствами, в течение дня наиболее вероятен рост доллара к рублю по направлению к уровням 70 руб. и выше. Нижней же границей актуального диапазона остаётся 68,60 руб.», — считает эксперт.

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