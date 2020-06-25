Москва, 25 июня 2020, 10:10 — REGNUM В 2021 году РФ не успеет восстановить докризисные значения своего ВВП, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз МВФ, согласно которому в 2021 году ВВП РФ вырастет на 4,1%.
Как полагает экономист, после завершения восстановительного периода ВВП РФ будет расти примерно на 1,5−2% в год, чего совершенно недостаточно для нормального развития.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка России заявила, что смягчение денежно-кредитной политики повлияет на экономику России только в 2021 году, а восстановление ВВП до уровня 2019 года — в 2022 году.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ ждёт восстановления экономического роста в России только в 2022 году