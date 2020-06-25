Москва, , 10:10 — REGNUM В 2021 году РФ не успеет восстановить докризисные значения своего ВВП, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз МВФ, согласно которому в 2021 году ВВП РФ вырастет на 4,1%.

«Если мы видим сокращение ВВП в 2020 год на 6,6% и рост в 2021 году на 4,1%, то это означает, что за 2021 год полного восстановления докризисного уровня ВВП не произойдёт, — сказал Колганов. — Что касается темпов 4,1%, то для российской экономики в её нынешнем состоянии это довольно высокий темп. И он будет определяться тем, что продолжит идти восстановительный процесс. Мы будем не двигаться вперёд, а только восстанавливать то, что потеряли. Восстановительный рост обычно бывает довольно быстрым. А вот когда мы вернёмся к докризисному уровню ВВП, тогда его рост, скорее всего, замедлится».

Как полагает экономист, после завершения восстановительного периода ВВП РФ будет расти примерно на 1,5−2% в год, чего совершенно недостаточно для нормального развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка России заявила, что смягчение денежно-кредитной политики повлияет на экономику России только в 2021 году, а восстановление ВВП до уровня 2019 года — в 2022 году.

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