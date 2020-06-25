Ульяновск, , 10:08 — REGNUM В Ульяновской области разрабатывается новый пакет мер поддержки бизнеса, который будет внесён в действующий план, включающий около 100 мероприятий. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе действует и совершенствуется план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Власти рассчитывают, что это позволит «в течение 1 — 1,5 лет стабилизировать экономическую ситуацию в регионе и вывести предприятия на уровень показателей конца 2019 года». На эти цели планируется направить из бюджетов всех уровней 30 млрд рублей, большую часть которых составят внебюджетные источники.

В настоящее время разрабатывается очередной пакет мер поддержки бизнеса. По словам премьер-министра Ульяновской области Александра Смекалина, это коснётся отраслей, которые до сих пор не могут вернуться к полноценной работе:

«Речь идёт о субсидировании затрат на услуги ЖКХ (порядка 50%), помощь в продвижении продукции на электронных площадках и выхода на них».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области участникам инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития упростили оформление аренды земельных участков: они могут быть предоставлены в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. К ним относятся проекты, имеющие статус приоритетного или особо значимого инвестпроекта Ульяновской области, а также особо значимого либо специального проекта жилищного строительства.

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