Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Новый бюджет на 2020 год, измененный в связи вызовами, которые возникли из-за распространения коронавируса, приняли депутаты парламента Грузии 24 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, оппозиционные партии отказались принимать участие в голосовании по этому вопросу. Расходная часть составляет 16 млрд лари (около $5,2 млрд), а доходная — 12,2 млрд лари (почти $4 млрд).

Сообщается, что согласно бюджету, на антикризисные меры предполагается потратить 3 млрд лари (около $980 млн). Экономический спад ожидается на уровне 4%, а объем внешнего долга — на уровне 55% от ВВП.

Напомним, в Грузии до начала пандемии туризм стал основным сектором экономики. Закрытие странами границ привело к экономическому кризису в стране.

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